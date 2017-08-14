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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:28115

«Сумы» размялись на аматорах

6 сентября ПФК «Сумы» в рамках подготовки к очередному матчу чемпионата Украины провел товарищескую встречу с командой «LS Group» из с. Верхняя Сыроватка.

Поединок состоялся на поле соперника и закончился победой ПФК «Сумы» со счетом 4:0. На 24 минуте счет открыл Владислав Бобров, на 30 преимущество удвоил Антон Муховиков, который впоследствии стал и автором третьего гола, реализовав на 50 минуте пенальти. Четвертый мяч записал на свой счет Артур Каськов.

Сегодня в Верхней Сыроватке ПФК «Сумы» сыграет еще один контрольный матч. Соперником сумчан будет «Барса U-19». Начало в 16:00.

Ближайший официальный матч состоится в субботу, 9 сентября. Горожане сыграют на «Юбилейном» поединок 11 тура против ФК «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни). Игра начнется в 16:00.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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