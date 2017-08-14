«Сумы» размялись на аматорах 6 сентября ПФК «Сумы» в рамках подготовки к очередному матчу чемпионата Украины провел товарищескую встречу с командой «LS Group» из с. Верхняя Сыроватка.

Поединок состоялся на поле соперника и закончился победой ПФК «Сумы» со счетом 4:0. На 24 минуте счет открыл Владислав Бобров, на 30 преимущество удвоил Антон Муховиков, который впоследствии стал и автором третьего гола, реализовав на 50 минуте пенальти. Четвертый мяч записал на свой счет Артур Каськов.

Сегодня в Верхней Сыроватке ПФК «Сумы» сыграет еще один контрольный матч. Соперником сумчан будет «Барса U-19». Начало в 16:00.

Ближайший официальный матч состоится в субботу, 9 сентября. Горожане сыграют на «Юбилейном» поединок 11 тура против ФК «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни). Игра начнется в 16:00.