«Сумы» размялись на аматорах

Поединок состоялся на поле соперника и закончился победой ПФК «Сумы» со счетом 4:0. На 24 минуте счет открыл Владислав Бобров, на 30 преимущество удвоил Антон Муховиков, который впоследствии стал и автором третьего гола, реализовав на 50 минуте пенальти. Четвертый мяч записал на свой счет Артур Каськов.
Сегодня в Верхней Сыроватке ПФК «Сумы» сыграет еще один контрольный матч. Соперником сумчан будет «Барса U-19». Начало в 16:00.
Ближайший официальный матч состоится в субботу, 9 сентября. Горожане сыграют на «Юбилейном» поединок 11 тура против ФК «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни). Игра начнется в 16:00.
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