В зоне АТО погиб шосткинец

«В зоні АТО Героїчно загинув шосткинець Костянтин Сергієнко…», — написал городской голова Шостки
Почти три часа три пожарных автомобиля тушили пожар в жилом доме в Шостке....
В Конотопском профессионально-техническом училище торжественно открыли мемориальную доску в честь героев, ценой жизни отстаивали независимость нашего государства на востоке страны....
Шосткинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного на территории Шосткинского отдела полиции....
В связи с угрозами срыва концерта, выступление Павла Зиброва на День города Шостка отменено....
В рамках операции «Мигрант» участковые офицеры полиции Шостки составили три административных протокола на граждан стран кавказского региона, занимавшихся реализацией продуктов...