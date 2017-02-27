В отношении заммэра Сум проведут служебное расследование (видео)

Она пожаловалась мэру на его подчиненного - заместителя по жилищно-коммунальным вопросам Александра Журбу, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Инцидент произошел 31 августа во время рабочего совещания - на Металлургов, 24, где зимой произошел взрыв газа. Тогда, по словам Татьяны Калининской заместитель мэра обругал ее нецензурно и столкнул с лестницы - из-за этого она повторно травмировала ногу. Такое поведение Татьяна Калининская назвала недопустимым.
Александр Журба прокомментировал ситуацию так: «В процессе был разговор на повышенных тонах, потому что человеку говоришь одно, а она сделала все для того, чтобы этого всего не было. Скажем так, при выходе на улицу тоже «нарезал» задач, и она все это восприняла так вот и написала жалобу. По поводу того, что толкнул и нецензурно ругался - этого не было».
Расследование прокомментировал и мэр Сум Александр Лысенко: «Я думаю, во время этого служебного расследования мы будем получать информацию не только от департамента, а от людей, которые не являются нашими работниками, мнение которых будет незаангажированным, которые были во время этой беседы. Я им сделал замечание: нельзя на людях говорить таким тоном, или показывать несогласия между собой в каких-то рабочих моментах».
Работы по восстановлению квартир и подъезда дома № 24 по ул. Металлургов, который пострадал в результате взрыва в январе 2017...
Напомним 3 января, около 20:40, житель одной из сумских многоэтажек на улице Металлургов, повредив газоснабжающее оборудование, подорвал собственную квартиру. В...
Сегодня, 26 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты заслушали отчет о работе заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Александра Журбы....
Суд признал мужчину невменяемым и выпустил из СИЗО. Теперь он находится в специализированном лечебном учреждении Днепра....
В связи с продолжающимся ремонтом в квартирах по Металлургов, 24 отселенные жители получают компенсацию из городского бюджета на проживание в...