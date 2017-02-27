В отношении заммэра Сум проведут служебное расследование (видео) Служебное расследование проведут по заявлению замдиректора департамента инфраструктуры Татьяны Калининской.

Она пожаловалась мэру на его подчиненного - заместителя по жилищно-коммунальным вопросам Александра Журбу, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Инцидент произошел 31 августа во время рабочего совещания - на Металлургов, 24, где зимой произошел взрыв газа. Тогда, по словам Татьяны Калининской заместитель мэра обругал ее нецензурно и столкнул с лестницы - из-за этого она повторно травмировала ногу. Такое поведение Татьяна Калининская назвала недопустимым.

Александр Журба прокомментировал ситуацию так: «В процессе был разговор на повышенных тонах, потому что человеку говоришь одно, а она сделала все для того, чтобы этого всего не было. Скажем так, при выходе на улицу тоже «нарезал» задач, и она все это восприняла так вот и написала жалобу. По поводу того, что толкнул и нецензурно ругался - этого не было».

Расследование прокомментировал и мэр Сум Александр Лысенко: «Я думаю, во время этого служебного расследования мы будем получать информацию не только от департамента, а от людей, которые не являются нашими работниками, мнение которых будет незаангажированным, которые были во время этой беседы. Я им сделал замечание: нельзя на людях говорить таким тоном, или показывать несогласия между собой в каких-то рабочих моментах».