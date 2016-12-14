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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Воронеж отметит 840-й юбилей

В субботу, 9 сентября, в пгт Воронеж на Шосткинщине пройдут празднования 840-й годовщины населенного пункта. Торжества будут проходить на центральной площади поселка.

По данным Воронежского поселкового совета, в праздничной программе – с 10:00 спортивные соревнования, с 10:30 – торжественная регистрация брака, с 13:00 – работа выставок, торговых рядов и детских аттракционов, с 14:00 – концертная программа при участии образцового художественного коллектива «Дарунок», народного вокального коллектива «Вербиченька» и других творческих коллективов. Завершит праздник дискотека, пишет shostka.info.

Общество Воронеж Шосткинский район Юбилей

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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