Воронеж отметит 840-й юбилей В субботу, 9 сентября, в пгт Воронеж на Шосткинщине пройдут празднования 840-й годовщины населенного пункта. Торжества будут проходить на центральной площади поселка.

По данным Воронежского поселкового совета, в праздничной программе – с 10:00 спортивные соревнования, с 10:30 – торжественная регистрация брака, с 13:00 – работа выставок, торговых рядов и детских аттракционов, с 14:00 – концертная программа при участии образцового художественного коллектива «Дарунок», народного вокального коллектива «Вербиченька» и других творческих коллективов. Завершит праздник дискотека, пишет shostka.info.