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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42170

Апелляционный суд отменил решение горсовета о ночном запрете продажи алкоголя в Сумах

Харьковский апелляционный суд отменил решение Сумского горсовета о запрете реализации алкогольный напитков в период с 22:00 до 8:00 на территории города, сообщает пресс-служба Заречного райсуда.

Харьковский апелляционный админсуд пересмотрел постановление Заречного райсуда, признал его противоправным и отменил решение Сумского городского совета от 29 февраля 2012 № 1211-МР «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива (кроме безалкогольного) на территории города Сумы» в период с 22:00 до 8:00 ежедневно.

Коллегия судей ХААС в своем постановлении ссылается на Закон Украины «О государственном регулировании производства, оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» и указывает, что к компетенции сельских, поселковых и городских советов отнесен запрет или ограничение продажи алкогольных и табачных изделий, но только на время проведения массовых мероприятий.

Рассматривая апелляционную жалобу коллегия судей пришла к выводу, что принимая указанное решение Сумской городской совет фактически не установил режим работы магазина, а запретил торговлю в определенный период времени, то есть совершил действия за пределами полномочий определенных как ЗУ «О местном самоуправлении в Украине» так и ЗУ «О государственном регулировании производства, оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

Право Запрет алкоголя

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