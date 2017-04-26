На севере Сумщины ограничат распределение газа 13 сентября в связи с ремонтными работами будет прекращено распределение природного газа в Ямпольском и Сердина-Будском районах.

ПАО «Сумыгаз» сообщает, что 13 сентября с 9.00 будет временно прекращено распределение природного газа в населенные пункты Ямпольского (г. Дружба, г. Свеса, с. Орловка) и Середина-Будского (г.. Середина-Буда, с. Порохонь, с. Прогресс, с. Ново-Владимировка, с. Рожковичи) районов.

Причина приостановки-ограничения распределения природного газа - проведение комплекса профилактических работ на ГРС.

Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена в период с 14 по 21 сентября.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения выполняется после предоставления допуска для обследования внутридомовой системы газоснабжения во все помещения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.