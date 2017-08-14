В Шостке объявлен трехдневный траур

Об этом говорится в распоряжении городского головы от 7.09.17 «Об объявлении дней траура с 7 по 9 сентября 2017».
Шосткинец, боец 13-го батальона, 58-й бригады Вооруженных Сил Украины Константин Сергиенко героически погиб, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ходе проведения антитеррористической операции.
Печальную новость сообщил на свой странице в фейсбуке мэр Шостки Николай Нога....
Почти три часа три пожарных автомобиля тушили пожар в жилом доме в Шостке....
В Конотопском профессионально-техническом училище торжественно открыли мемориальную доску в честь героев, ценой жизни отстаивали независимость нашего государства на востоке страны....
Шосткинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного на территории Шосткинского отдела полиции....
В связи с угрозами срыва концерта, выступление Павла Зиброва на День города Шостка отменено....