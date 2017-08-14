В Шостке объявлен трехдневный траур В связи с гибелью шосткинца Константина Сергиенко в зоне АТО в Шостке объявили траур.

Об этом говорится в распоряжении городского головы от 7.09.17 «Об объявлении дней траура с 7 по 9 сентября 2017». Шосткинец, боец 13-го батальона, 58-й бригады Вооруженных Сил Украины Константин Сергиенко героически погиб, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ходе проведения антитеррористической операции.