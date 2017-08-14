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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33444

В Шостке объявлен трехдневный траур

В связи с гибелью шосткинца Константина Сергиенко в зоне АТО в Шостке объявили траур.

Об этом говорится в распоряжении городского головы от 7.09.17 «Об объявлении дней траура с 7 по 9 сентября 2017».

Шосткинец, боец 13-го батальона, 58-й бригады Вооруженных Сил Украины Константин Сергиенко героически погиб, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ходе проведения антитеррористической операции.

Общество Погибший в АТО Траур Шостка

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В зоне АТО погиб шосткинец

Печальную новость сообщил на свой странице в фейсбуке мэр Шостки Николай Нога....

В Шостке три часа тушили пожар в жилом доме
Сегодня 09:43

В Шостке три часа тушили пожар в жилом доме

Почти три часа три пожарных автомобиля тушили пожар в жилом доме в Шостке....

В Конотопе открыли мемориальную доску в честь героев АТО
Вчера 13:54

В Конотопе открыли мемориальную доску в честь героев АТО

В Конотопском профессионально-техническом училище торжественно открыли мемориальную доску в честь героев, ценой жизни отстаивали независимость нашего государства на востоке страны....

01.09.2017 12:20

В Шостке в отдел полиции бросили взрывчатку

Шосткинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного на территории Шосткинского отдела полиции....

31.08.2017 16:25

В Шостке из-за угроз срыва отменили концерт Павла Зиброва на День города

В связи с угрозами срыва концерта, выступление Павла Зиброва на День города Шостка отменено....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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