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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32220

На Сумщине устроили музей тоталитаризма под открытым небом (видео)

Все декоммунизованное собирают, чтобы отправить в музей тоталитаризма и коммунистической эпохи. Расположат его в городке Путивль.

Как только в Украине начался снос памятников Ленину на свалках и частных подворьях Борис Кирбаба начал собирать советские артефакты. Когда-то пионер и секретарь райкома ныне - основатель Музея тоталитаризма, говорится в сюжете 5 канала.

Таких экспозиций в мире только две, уверяют организаторы - в Будапеште и Берлине. Под будущий музей уже выделили полтора гектара леса. И даже установили первые экспонаты.

«В Белопольском районе памятник Кирову мы нашли на помойке, памятник Сталину - в хозяйстве одного лесника», - говорит Борис Кирбаба, старший научный сотрудник Путивльского историко-культурного заповедника.

10-метровый бронзовый Ленин - первый экспонат будущего музея. Ранее вождь красовался на центральной площади Путивля. Оттуда его, как и еще три десятка экспонатов, перевезли в Спадщанский лес. Теперь будут хранить для потомков, как памятники искусства.

«Не только сейчас есть талантливые художники, архитекторы, скульпторы, но и реалистическая школа, которая была в период соцреализма. Сейчас она одна из самых ценных в мире. За такими работам охотятся искусствоведы», - объясняет архитектор Владимир Быков.

Пополнит коллекцию будущего музея и бюст Сталина, который сейчас реставрируют. Историки говорят, если бюст тирана установят как символ красного террора - это приемлемо.

«Есть замечательный Музей топографии террора в Берлине. Есть дом террора в Венгрии. То есть, нации должны иметь право и на своих мерзавцев», - убежден доктор исторических наук Григорий Стариков.

Работает музей в Спадщанском лесу на энтузиазме его основателей. Поэтому посетить экспозицию пока можно бесплатно.

Общество Музей тоталитаризма Путивль

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