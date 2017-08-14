Наркомана со стажем задержали роменские оперативники Мужчину задержали на одной из улиц города. Кроме того, что он находился в состоянии наркотического опьянения, в сумке хранил шприцы с опием ацетилированным.

Получив оперативную информацию о ранее судимом 45-летнем мужчине, который при себе имеет опий ацетилированный, работники полиции Раменского отдела решили сразу это проверить. Выехав по указанному адресу, возле одного из местных магазинов задержали хорошо известного им местного жителя, который находился в состоянии наркотического опьянения и при себе имел четыре шприца с опием, которые хранил в своей сумке.

Подозреваемому 45 лет. Нигде не работает и ранее уже был неоднократно судим за преступления, связанные с наркотиками. К тому же, по словам и.о. начальника Роменского отдела полиции Сергея Башкирова, мужчина в течение последних 20 лет является системным наркоманом и состоит на учете как наркозависимый.

Своей вины злоумышленник не отрицает. Он пояснил, что наркотики его, он собственноручно их приготовил для собственного употребления, ведь избавиться самостоятельно пагубной привычки не в состоянии.

Правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины продолжают проверять его на причастность к сбыту наркотиков наркозависимым товарищам. Ему грозит три года лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.