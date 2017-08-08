Роменчанин потерял 6 тысяч, поговорив с псевдобанкиром

Сообщение о мошенничестве в Роменский отдела полиции поступило от 26-летнего мужчины. Он сообщил, что, получив смс-сообщение о блокировке банковской карты, позвонил по указанному номеру телефона в сообщении. Но после разговора с мужчиной, который назвался работником банка, потерял все свои сбережения.
По словам потерпевшего аферист заверил, что по телефону он сможет разблокировать его карточку, нужно только назвать свои персональные данные, номер карты и пин-код, после чего мужчина получил еще одно сообщение о снятии с его счета 5 806 гривен.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и делают все возможное, чтобы найти и привлечь к ответственности злоумышленника. А также в очередной раз обращаются к жителям области, не доверять телефонным собеседникам, тем более якобы работникам банка или работникам службы безопасности банка. Помните, все банковские операции проводятся исключительно в банковских учреждениях, а с такими предложениями звонят только мошенники, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
Мужчину задержали на одной из улиц города. Кроме того, что он находился в состоянии наркотического опьянения, в сумке хранил шприцы...
Оперативники уголовного розыска установили личность молодого сумчанина, который арендовав квартиру на сутки, в тот же день умудрялся «сдать» ее другим...
Доверившись телефонному собеседнику, назвавшемся работником банка, 40-летний житель Белопольщины остался без 40000 гривен....
Житель Серединобудского района пытался приобрести через Интернет резиновую лодку, однако в результате соглашения с неизвестным продавцом потерял около 4000 гривен....
Двадцатилетний злоумышленник несколько месяцев скрывался от следствия. Работники полиции доказали, что ущерб, нанесенный им потерпевшим достигают 100 000 гривен. Учитывая...