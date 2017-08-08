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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5512

Роменчанин потерял 6 тысяч, поговорив с псевдобанкиром

Выдавая себя за работника банка, неизвестный злоумышленник обогатился за счет доверчивого 26-летнего роменчанина.

Сообщение о мошенничестве в Роменский отдела полиции поступило от 26-летнего мужчины. Он сообщил, что, получив смс-сообщение о блокировке банковской карты, позвонил по указанному номеру телефона в сообщении. Но после разговора с мужчиной, который назвался работником банка, потерял все свои сбережения.

По словам потерпевшего аферист заверил, что по телефону он сможет разблокировать его карточку, нужно только назвать свои персональные данные, номер карты и пин-код, после чего мужчина получил еще одно сообщение о снятии с его счета 5 806 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и делают все возможное, чтобы найти и привлечь к ответственности злоумышленника. А также в очередной раз обращаются к жителям области, не доверять телефонным собеседникам, тем более якобы работникам банка или работникам службы безопасности банка. Помните, все банковские операции проводятся исключительно в банковских учреждениях, а с такими предложениями звонят только мошенники, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Мошенничество Ромны

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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