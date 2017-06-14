По делу Чепика открыто сразу два производства

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, относительно действий депутата Сумского городского совета Владимира Чепика, который якобы разбил лавкой витрину кафе возле Центрального рынка, открыто производство по ч.1 ст. 296 УК Украины - хулиганство. Устанавливаются обстоятельства, допрашиваются свидетели. По заявлению же самого депутата об ограблении открыто производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины - грабеж. Досудебное расследование продолжается. По заявлению В.Чепика его признали потерпевшим.
Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик написал на своей старнице в фейсбуке свою версию событий, произошедших 3 сентября, когда он разбил...
Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик отличился во время гуляний на День города....
Патрульные задержали мужчину, который, находясь под домашним арестом, совершил хулиганские действия....
Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик подал в суд на исполком об отмене решений о повышении тарифов в маршрутках....
Только в течение последних трех дней на территории Сумщины полицейские зарегистрировали пять грабежей, четыре из которых удалось раскрыть оперативно. С...