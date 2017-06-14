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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57114

По делу Чепика открыто сразу два производства

По депутату Сумского горсовета открыто сразу два уголовных производства – за хулиганство и грабеж.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, относительно действий депутата Сумского городского совета Владимира Чепика, который якобы разбил лавкой витрину кафе возле Центрального рынка, открыто производство по ч.1 ст. 296 УК Украины - хулиганство. Устанавливаются обстоятельства, допрашиваются свидетели. По заявлению же самого депутата об ограблении открыто производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины - грабеж. Досудебное расследование продолжается. По заявлению В.Чепика его признали потерпевшим.

Право Владимир Чепик Грабеж Хулиганство

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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