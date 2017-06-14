По делу Чепика открыто сразу два производства По депутату Сумского горсовета открыто сразу два уголовных производства – за хулиганство и грабеж.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, относительно действий депутата Сумского городского совета Владимира Чепика, который якобы разбил лавкой витрину кафе возле Центрального рынка, открыто производство по ч.1 ст. 296 УК Украины - хулиганство. Устанавливаются обстоятельства, допрашиваются свидетели. По заявлению же самого депутата об ограблении открыто производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины - грабеж. Досудебное расследование продолжается. По заявлению В.Чепика его признали потерпевшим.