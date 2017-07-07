Полиция изымает холодное оружие, патроны и боеприпасы времен войны За минувшие сутки работники полиции Сумской области обнаружили и изъяли у граждан патроны, холодное оружие и даже несколько артиллерийских снарядов.

Всего же с начала года на территории области зарегистрировано 243 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов из которых 239 раскрыто.

Во время проведения всеукраинской операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники полиции Глуховщины, при осмотре дома в селе Кучеровка, по месту жительства 22-летнего мужчины обнаружили и изъяли 52 патрона калибра 5,6 мм к нарезному оружию. Боеприпасы направлены на экспертизу. А молодой человек объяснил полиции, что патроны нашел летом недалеко от реки и принес домой, чтобы они, мол, не попали в руки детей.

В Сумах на улице Романа Атаманюка работники полиции остановили 23-летнего местного жителя, у которого при внешнем осмотре обнаружили и изъяли нож с признаками холодного оружия.

В трех километрах от села Нижняя Сыворотка в лесу местные жители нашли 76-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, а на окраине села Межирич Лебединского района ржавую минометную мину. Об опасных находках граждане сообщили органы власти и правопорядка.

В селе Боромля Тростянецкого района участковый офицер полиции остановил 40-летнего мужчину, который тянул сдавать на приемный пункт большой узел металлолома. Поинтересовавшись его содержанием, полицейский неожиданно для себя увидел три ржавые продолговатые предметы, при тщательном изучении оказались 50-мм минометными минами времен второй мировой войны. Мужчина пояснил, что нашел их в лесу, неподалеку от села, когда собирал металлолом.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и законопослушными, и в случаях выявления старых или современных боеприпасов, оружия, взрывчатки или любых других подозрительных предметов, коробок, пакетов или чемоданов, немедленно информировать полицию. Помните о собственной безопасности и безопасности окружающих, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.