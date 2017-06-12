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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1382

Таможенники уличили предприятие, которое занизило стоимость товара почти на 2 миллиона

Работники Сумской таможни ГФС составили два протокола о нарушении таможенных правил в одном из сумских предприятий на сумму почти 650 тыс. гривен.

Директор фирмы подал документы для оформления своего товара в соответствии с таможенным режимом «таможенный склад», которые были ввезены в Украину через другую таможню. Для таможенного оформления были представлены документы, в которых отмечалось место назначения и стоимость товара. Согласно предоставленных предпринимателем двух фактур общая сумма стоимости товара составила около 325 тыс. гривен.

Однако сотрудники Сумской таможни ГФС установили, что фактически с территории Польши осуществлен экспорт товара, оформленного этим же предприятием, однако в адрес совсем другого получателя. Общая сумма экспорта составила почти 2,2 млн гривен. Предприниматель сознательно занизил стоимость своего товара на 1,8 млн гривен.

Таким образом, директор сумского предприятия намеренно указал ложные сведения о получателе и стоимости товаров, чем нанес потери государственному бюджету страны, не заплатив 650 тыс. грн налогов.

В настоящее время материалы дел направлены в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения.

Право Таможня
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