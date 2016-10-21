В Сумах участнику АТО дали землю вместе с детской площадкой Во вторник, 5 сентября, первый заместитель городского головы Владимир Войтенко пообщался с сумчанами на личном приеме граждан.

Один из заявителей обратился с просьбой перенести детскую площадку с земельного участка по адресу проезд Новый, 12А, предоставленного заявителю в собственность, как участнику АТО. Владимир Войтенко дал поручение КП «Сумытеплоэнергоцентраль» осуществить перенос указанного объекта в другое место.