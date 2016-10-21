В Сумах участнику АТО дали землю вместе с детской площадкой

Один из заявителей обратился с просьбой перенести детскую площадку с земельного участка по адресу проезд Новый, 12А, предоставленного заявителю в собственность, как участнику АТО. Владимир Войтенко дал поручение КП «Сумытеплоэнергоцентраль» осуществить перенос указанного объекта в другое место.
Сегодня, 31 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты должны рассмотреть несколько проектов решений относительно выделения земли участникам АТО....
Сегодня, 26 апреля, в Сумском горсовете проходит очередная сессия....
В 2016 году решением городского совета было предоставлено 131 разрешение на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков участникам АТО,...
2 ноября Сумской горсовет принял решение выделить земельные участки четырем семьям погибших участников АТО....
Около 900 земельных участков расположены на территории Низовского поселкового совета, Старосельского и Стецьковского сельских советов и будут выделяться под ведение...