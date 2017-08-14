В чемпионате Сумщины прежний лидер

Из-за занятости в чемпионате Украины среди аматорских команд, лидерам областного турнира приходится часто переносить свои внутренние матчи. На этот раз в матче 12-го тура роменчане легко переиграли глуховчан со счетом 3:0. Голы на счету Александра Стецюка, Андрей анцибора и Ярослава Сидоренко.
После 12 туров роменчане вернулись на первое место, имея в активе максимум очков – 36. На втором месте – «Виктория» из Николаевки – 33 очка.
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