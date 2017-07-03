По подозрению в ограблении пенсионеров задержан житель Конотопа Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 32-летнему местному жителю, который грабил одиноких пенсионеров. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и совмещенном с проникновением в жилище) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник вместе со своим сообщником в одном из сел Конотопского района 18 июля 2017 года около 6 утра в окно проникли на веранду дома 84-летнего мужчины. Дождавшись, когда он вышел из дома, злоумышленники потребовали отдать им все деньги. Опасаясь за свою жизнь, старик отдал грабителям 1300 грн и мобильный телефон, также они забрали из хозяйства металлические изделия.

Кроме того, 26 июля этого года около 18.00 указанные лица уже в другом селе прокрались во двор 80-летней женщины, которая в то время была на огороде. Мужчины зашли в дом через открытую дверь, где спрятались в коридоре. Около 20.00 хозяйка зашла в дом и легла отдыхать. Выйдя из своего укрытия, злоумышленники приказали женщине отдать им все ценные вещи и деньги. Напуганная старушка достала из шкафа и отдала им 3 тыс. грн. Убегая, мужчины еще забрали из дома две иконы и бутылку вина.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудникам полиции при должном процессуального руководства прокуратуры удалось установить обоих грабителей и задержать одного из них. Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, по ходатайству прокуратуры злоумышленника взяты под стражу, его сообщник скрывается от следствия. Задержанный признает свою вину и уже частично возместил потерпевшей ущерб, а именно отдал 2 тыс. грн. В настоящее время проверяется причастность обоих лиц к аналогичным преступлениям.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.