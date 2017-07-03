Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06159

По подозрению в ограблении пенсионеров задержан житель Конотопа

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 32-летнему местному жителю, который грабил одиноких пенсионеров. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и совмещенном с проникновением в жилище) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник вместе со своим сообщником в одном из сел Конотопского района 18 июля 2017 года около 6 утра в окно проникли на веранду дома 84-летнего мужчины. Дождавшись, когда он вышел из дома, злоумышленники потребовали отдать им все деньги. Опасаясь за свою жизнь, старик отдал грабителям 1300 грн и мобильный телефон, также они забрали из хозяйства металлические изделия.

Кроме того, 26 июля этого года около 18.00 указанные лица уже в другом селе прокрались во двор 80-летней женщины, которая в то время была на огороде. Мужчины зашли в дом через открытую дверь, где спрятались в коридоре. Около 20.00 хозяйка зашла в дом и легла отдыхать. Выйдя из своего укрытия, злоумышленники приказали женщине отдать им все ценные вещи и деньги. Напуганная старушка достала из шкафа и отдала им 3 тыс. грн. Убегая, мужчины еще забрали из дома две иконы и бутылку вина.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудникам полиции при должном процессуального руководства прокуратуры удалось установить обоих грабителей и задержать одного из них. Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, по ходатайству прокуратуры злоумышленника взяты под стражу, его сообщник скрывается от следствия. Задержанный признает свою вину и уже частично возместил потерпевшей ущерб, а именно отдал 2 тыс. грн. В настоящее время проверяется причастность обоих лиц к аналогичным преступлениям.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Ограбление

По тематике

04.09.2017 17:00

Депутат горсовета Чепик ответил по хулиганке

Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик написал на своей старнице в фейсбуке свою версию событий, произошедших 3 сентября, когда он разбил...

14.08.2017 14:27

В Конотопе азиат устроил маленький Шанхай

В Конотопе 42-летний житель одной из азиатских стран покусился на мобильный своего товарища....

02.08.2017 14:38

Ограбившего киевлянку сумчанина осудили

В Киеве суд рассмотрел дело жителя Сумской области, ударившего и ограбившего жительницу города....

17.07.2017 15:11

В Шостке подростки ограбили женщину

Полицейские Шостки направили в суд уголовное производство в отношении двух 17-летних ребят, которые ограбили женщину....

03.07.2017 08:50

В Сумах задержали «золотого» грабителя

30 июня, около 7 часов утра, на дворовой территории на улице Супруна, 28-летний сумчанин сорвал с шеи женщины две золотых...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.