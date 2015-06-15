Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, днем 8 сентября по г. Сумі и области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожны во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение.