Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожны во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение.
В среду, 5 июля, в Сумах снова будет ветрено....
По прогнозам областного центра по гидрометеорологии, с 28 декабря на территории Сумщины ожидается резкое изменение и усложнение погодных условий....
В среду, 21 октября, в Сумах и области ожидается осложнение погодных условий....
22 июня сильный ливень, начавшийся около 16.40 и продолжавшийся почти в течение часа, привел к нескольким наводнениям в разных частях...
Областной центр по гидрометеорологии сообщает об изменении погодных условий....