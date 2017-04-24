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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумским семьям с детьми перечислили госпомощь

7 сентября была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям - инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за сентябрь 2017 года.

Средства можно получить в учреждениях банков уже 8 сентября 2017 года. 

Общество Соцпомощь

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07.07.2017 16:26

Cумчанам перечислили госпомощь семьям с детьми

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Сумчанам перечислили государственную соцпомощь семьям с детьми

7 июня была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временная государственная помощь детям...

24.05.2017 12:14

Сумским семьям с детьми перечислили соцпомощь

Во вторник, 23 мая, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за май 2017 года....

11.05.2017 10:44

Сумчанам перечислили госпомощь семьям с детьми

В среду, 10 мая, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за май 2017 года....

24.04.2017 16:21

Сумским ветеранам перечислили помощь к 9 Мая

На прошлой неделе обеспечено перечисление средств для выплаты ежегодной денежной помощи ветеранам войны к 9 Мая....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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