Сумским семьям с детьми перечислили госпомощь

Средства можно получить в учреждениях банков уже 8 сентября 2017 года.
Сегодня, 7 июля, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за июль 2017 года....
7 июня была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временная государственная помощь детям...
Во вторник, 23 мая, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за май 2017 года....
В среду, 10 мая, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за май 2017 года....
На прошлой неделе обеспечено перечисление средств для выплаты ежегодной денежной помощи ветеранам войны к 9 Мая....