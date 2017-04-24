Сумским семьям с детьми перечислили госпомощь 7 сентября была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям - инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за сентябрь 2017 года.

Средства можно получить в учреждениях банков уже 8 сентября 2017 года.