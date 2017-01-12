На Сумщине сэкономленные средства ГФРР направят на финансирование пяти дополнительных объектов За эти объекты проголосовали во время заседания члены региональной комиссии по оценке и обеспечению проведения предварительного конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного фонда регионального развития.

По словам первого замглавы облгосадминистрации Александра Марченко, на этот раз заседание региональной комиссии собралось для того, чтобы принять решение о перераспределении средств Государственного фонда регионального развития, которые были сэкономлены по итогам проведения процедур закупок.

Как сообщил директор Департамента экономического развития и торговли облгосадминистрации Александр Ситак, в 2017 году за счет средств ГФРР на территории области реализуется 58 инвестиционных проектов с объемом финансирования 119 976,612 тыс. гривен. Кроме того, сумма нераспределенного остатка средств ГФРР в рамках основной части конкурсного отбора составляет 113,1 тыс. гривен.

«В результате проведения процедур государственных закупок возникла экономия бюджетных средств по 5 объектам в объеме более 4 миллионов гривен, - отметил Александр Ситак. - Сэкономленные средства будут направлены на другие проекты, расположенные по очередности в рейтинговой оценке по трем направлениям - «развитие спортивной инфраструктуры», «энергоэффективность государственных и коммунальных учебных и медицинских учреждений» и «другие объекты».

Решением региональной комиссии было определено, что в этом году, кроме определенных ранее объектов, средствами ГФРР в направлении «развитие спортивной инфраструктуры» будет финансироваться проект реконструкции футбольного поля и беговых дорожек спортивного комплекса по ул. Степановской, 57 в пгт Степановка Сумского района (на этот объект будет направлено 1,308 млн гривен).

По направлению «энергоэффективность государственных и коммунальных учебных и медицинских заведений» будет финансироваться проект «Реконструкция здания Путивльской ООШ I-III ступеней № 2». На это будет направлено 268 600 гривен.

При распределении суммы экономии средств ГФРР в рамках основной части отбора комиссия учла ходатайство Сумского горсовета о необходимости дополнительных средств для ликвидации аварийной ситуации, возникшей при реализации проекта «Реконструкция канализационного железобетонного самотечного коллектора, который проходит от ул. Степана Бандеры до ул. Луговой по улицам Пушкина, Садовая, Засумская, Я. Мудрого до КНС №2». Таким образом, из 2,433 млн гривен, которые были сэкономлены в этом направлении, 1,2 млн комиссия оставила на этот объект.

А сэкономленные 1,233 млн и 113 123 гривен нераспределенного остатка средств ГФРР комиссия направила на следующие по очередности проекты, а именно: «Реконструкция дома культуры с устройством отопления в с. М. Рыбица Краснопольского района» с объемом финансирования 534 тыс. гривен; «Капитальный ремонт водопровода в селе Хильчичи Середина-Будского района» (157 285 гривен) и «Реконструкция уличного водопровода по улицам Мезенская, Калиевская, Вовнянская в селе Нововасильевка Середина-Будского района» с объемом финансирования за счет ГФРР - 655,23 тыс. гривен.