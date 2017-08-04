Сумы собираются объединяться с окрестными селами

Говорили о возможности предоставления заключения договоров о сотрудничестве с теми населенными пунктами, которые изъявили желание войти в состав территориальной громады Сумского городского совета.
Александр Лысенко подчеркнул, что городская власть готова сотрудничать и реализовывать совместные проекты на основе софинансирования с населенными пунктами, расположенными рядом с областным центром, а многие их жителей работают в Сумах.
Поэтому он попросил сельских голов предоставить всю необходимую информацию о наиболее актуальных проблемах этих громад, которые можно решить за счет средств городского и сельских бюджетов.
Именно эти предложения и станут основой для подготовки проекта Договора о сотрудничестве, который на заседания сессии городского совета рассмотрят депутаты.
Разработать такой документ мэр поручил департаменту финансов, экономики и инвестиций и правовому управлению.
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