Сумы собираются объединяться с окрестными селами Мэр Сум Александр Лысенко встретился с сельскими головами Игорем Верниченко (с. Стецьковка) и Юрием Цаплиенко (с. Битица), чтобы наметить планы на будущее с учетом того, что эти села возможно присоединятся к Сумам.

Говорили о возможности предоставления заключения договоров о сотрудничестве с теми населенными пунктами, которые изъявили желание войти в состав территориальной громады Сумского городского совета.

Александр Лысенко подчеркнул, что городская власть готова сотрудничать и реализовывать совместные проекты на основе софинансирования с населенными пунктами, расположенными рядом с областным центром, а многие их жителей работают в Сумах.

Поэтому он попросил сельских голов предоставить всю необходимую информацию о наиболее актуальных проблемах этих громад, которые можно решить за счет средств городского и сельских бюджетов.

Именно эти предложения и станут основой для подготовки проекта Договора о сотрудничестве, который на заседания сессии городского совета рассмотрят депутаты.

Разработать такой документ мэр поручил департаменту финансов, экономики и инвестиций и правовому управлению.