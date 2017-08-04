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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10128

Сумы собираются объединяться с окрестными селами

Мэр Сум Александр Лысенко встретился с сельскими головами Игорем Верниченко (с. Стецьковка) и Юрием Цаплиенко (с. Битица), чтобы наметить планы на будущее с учетом того, что эти села возможно присоединятся к Сумам.

Говорили о возможности предоставления заключения договоров о сотрудничестве с теми населенными пунктами, которые изъявили желание войти в состав территориальной громады Сумского городского совета.

Александр Лысенко подчеркнул, что городская власть готова сотрудничать и реализовывать совместные проекты на основе софинансирования с населенными пунктами, расположенными рядом с областным центром, а многие их жителей работают в Сумах.

Поэтому он попросил сельских голов предоставить всю необходимую информацию о наиболее актуальных проблемах этих громад, которые можно решить за счет средств городского и сельских бюджетов.

Именно эти предложения и станут основой для подготовки проекта Договора о сотрудничестве, который на заседания сессии городского совета рассмотрят депутаты.

Разработать такой документ мэр поручил департаменту финансов, экономики и инвестиций и правовому управлению.

Политика Битица ОТГ Стецковка Сумская ОТГ

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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