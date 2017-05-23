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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:572

Патрульные задержали автоугонщика

Патрульные задержали мужчину, который угнал автомобиль, и составили на него 2 админматериала.

На днях патрульные получили сообщение о незаконном завладении автомобилем на улице Слободской.

На месте происшествия заявительница пояснила, что из ее двора был похищен ее автомобиль Hyundai i20. 45-летняя женщина рассказала, что у нее уже вторую неделю осуществляет работы по строительству малоизвестный гражданин. В этот день она приехала из города и оставила машину во дворе вместе с ключами в ней, после чего пошла спать, а когда проснулась то обнаружила отсутствие, как авто, так и наемного работника.

Стражи порядка передали ориентировку всем экипажам и вызвали следственно-оперативную группу.

Через некоторое время экипаж полицейских вышел на улицу, где издалека заметил похожее на похищенное транспортное средство. Водитель не спеша ехал в направлении дома, из которого был похищен автомобиль. После остановки выяснилось, что за рулем находился мужчина, который занимался ремонтом в доме женщины. Он имел признаки алкогольного опьянения, зато у него не было документов, которые должны быть у водителя транспортного средства.

В присутствии свидетелей мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, поэтому патрульные составили на него админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

27-летний гражданин был задержан и доставлен в Сумское отделение полиции. Сейчас проводится проверка.

Право Угон
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