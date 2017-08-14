Россиянин предлагал пограничнику 1000 рублей взятки

В межгосударственный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Рыжевка» на въезд в Украину рейсовым автобусом, который следовал по маршруту «Курск - Сумы», в качестве пассажира прибыл гражданин России.
Во время осуществления пограничного контроля пограничники выяснили, что мужчина превысил срок предыдущего пребывания на территории Украины на 237 суток. С целью содействия в пересечении государственной границы Украины россиянин предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ.
Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. Правонарушителя передали работникам полиции для принятия определенного законодательством правового решения.
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