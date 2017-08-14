Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33135

Россиянин предлагал пограничнику 1000 рублей взятки

Пограничники Сумского отряда в рамках проведения пограничным ведомством антикоррупционной акции «Стоп коррупция. От слов к действиям» продолжают демонстрировать примеры неподкупности, честности и образцовости.

В межгосударственный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Рыжевка» на въезд в Украину рейсовым автобусом, который следовал по маршруту «Курск - Сумы», в качестве пассажира прибыл гражданин России.

Во время осуществления пограничного контроля пограничники выяснили, что мужчина превысил срок предыдущего пребывания на территории Украины на 237 суток. С целью содействия в пересечении государственной границы Украины россиянин предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. Правонарушителя передали работникам полиции для принятия определенного законодательством правового решения.

Право Взятка Пограничники

По тематике

Вчера 10:47

Украинец направлялся в Россию с пакетом конопли

В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины с наркотическим веществом....

06.09.2017 17:45

Россиянин и узбек пытались подкупить пограничников на Сумщине

В пункте пропуска «Бачевск» и пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда в рамках проведения пограничным ведомством антикоррупционной акции «Стоп коррупция....

05.09.2017 16:28

В поезде «Одесса - Москва» пограничники обнаружили пистолет с патронами

Сегодня утром в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу оружия....

05.09.2017 12:29

Молдаванин пытался подкупить пограничников

В пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку втягивания охранников границы в противоправную деятельность....

Заблудившихся россиян задержали пограничники на Сумщине
01.09.2017 16:27

Заблудившихся россиян задержали пограничники на Сумщине

Двух граждан России задержали пограничники Сумского отряда за незаконное пересечение государственной границы Украины....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.