Жителей Шостки «косит» неизвестная болезнь

Сейчас проводится комплексное исследование и выявление причины этих симптомов специалистами Шосткинского горрайонного отделения ГУ «Сумской областной лабораторный центр Госсанэпидемслужбы в Сумской области» и Управления Госпродпотребслужбы в г. Шостка. Проведено заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, сообщает сайт Шосткинского горсовета.
«Уважаемые шосткинцы! Если у вас или у ваших близких есть подобные симптомы - обязательно обращайтесь в больницу. Соблюдайте правила личной и санитарной гигиены, совершайте уборку и проветривание жилых и производственных помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств», - говорится в сообщении.
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