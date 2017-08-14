Жителей Шостки «косит» неизвестная болезнь С 6 сентября увеличилось количество обращений жителями Шосткинского микрорайона Капсюль в инфекционное отделение Шосткинского ЦРБ со следующими симптомами: высокая температуры, понос и рвота.

Сейчас проводится комплексное исследование и выявление причины этих симптомов специалистами Шосткинского горрайонного отделения ГУ «Сумской областной лабораторный центр Госсанэпидемслужбы в Сумской области» и Управления Госпродпотребслужбы в г. Шостка. Проведено заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, сообщает сайт Шосткинского горсовета.

«Уважаемые шосткинцы! Если у вас или у ваших близких есть подобные симптомы - обязательно обращайтесь в больницу. Соблюдайте правила личной и санитарной гигиены, совершайте уборку и проветривание жилых и производственных помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств», - говорится в сообщении.