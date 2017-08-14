Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55165

Жителей Шостки «косит» неизвестная болезнь

С 6 сентября увеличилось количество обращений жителями Шосткинского микрорайона Капсюль в инфекционное отделение Шосткинского ЦРБ со следующими симптомами: высокая температуры, понос и рвота.

Сейчас проводится комплексное исследование и выявление причины этих симптомов специалистами Шосткинского горрайонного отделения ГУ «Сумской областной лабораторный центр Госсанэпидемслужбы в Сумской области» и Управления Госпродпотребслужбы в г. Шостка. Проведено заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, сообщает сайт Шосткинского горсовета.

«Уважаемые шосткинцы! Если у вас или у ваших близких есть подобные симптомы - обязательно обращайтесь в больницу. Соблюдайте правила личной и санитарной гигиены, совершайте уборку и проветривание жилых и производственных помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств», - говорится в сообщении.

Общество Инфекция Шостка

По тематике

Вчера 12:33

В Шостке объявлен трехдневный траур

В связи с гибелью шосткинца Константина Сергиенко в зоне АТО в Шостке объявили траур....

В зоне АТО погиб шосткинец
Вчера 10:54

В зоне АТО погиб шосткинец

Печальную новость сообщил на свой странице в фейсбуке мэр Шостки Николай Нога....

В Шостке три часа тушили пожар в жилом доме
Вчера 09:43

В Шостке три часа тушили пожар в жилом доме

Почти три часа три пожарных автомобиля тушили пожар в жилом доме в Шостке....

01.09.2017 12:20

В Шостке в отдел полиции бросили взрывчатку

Шосткинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного на территории Шосткинского отдела полиции....

31.08.2017 16:25

В Шостке из-за угроз срыва отменили концерт Павла Зиброва на День города

В связи с угрозами срыва концерта, выступление Павла Зиброва на День города Шостка отменено....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.