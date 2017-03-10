В Сумах ищут работы для благотворительного аукциона в помощь АТОшнику Продолжается сбор работ для благотворительного аукциона «Время добрых дел», средства от которого пойдут на лечение раненого бойца АТО.

Мероприятие в поддержку сумчанина Евгения Журавля состоится 16 сентября в городской галерее (ул. Соборная, 27). Начало - 15:00.

Предварительно продолжается сбор работ, которые будут предложены для продажи. Потенциальные лоты принимаются в городской галерее ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00. Тел. для справок: 67-98-39.

Напомним, сумчанин Евгений Журавель в августе 2014 года вышел живым из «Иловайского котла», а в 2015-м под Счастьем - через год солдатской службы - получил ранения. Операция по замене кости стопы, которая срослась неправильно, а также послеоперационная реабилитация будет стоить сумчанину 65 тыс. грн. Для него - неподъемная сумма.