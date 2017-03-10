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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59140

В Сумах ищут работы для благотворительного аукциона в помощь АТОшнику

Продолжается сбор работ для благотворительного аукциона «Время добрых дел», средства от которого пойдут на лечение раненого бойца АТО.

Мероприятие в поддержку сумчанина Евгения Журавля состоится 16 сентября в городской галерее (ул. Соборная, 27). Начало - 15:00.

Предварительно продолжается сбор работ, которые будут предложены для продажи. Потенциальные лоты принимаются в городской галерее ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00. Тел. для справок: 67-98-39.

Напомним, сумчанин Евгений Журавель в августе 2014 года вышел живым из «Иловайского котла», а в 2015-м под Счастьем - через год солдатской службы - получил ранения. Операция по замене кости стопы, которая срослась неправильно, а также послеоперационная реабилитация будет стоить сумчанину 65 тыс. грн. Для него - неподъемная сумма.

Общество Благотворительность Благотворительный аукцион Евгений Журавель Участник АТО

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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