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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30112

На Сумщине псевдоврачи избивали наркоманов и алкоголиков

Полиция разоблачила незаконную деятельность организации, которая занималась лечением нарко- и алкозависимых граждан.

Сегодня утром продолжаются санкционированные обыски в нескольких филиалах организации, персонал которой, не имея никаких разрешительных и соответствующих медицинских документов, под предлогом лечения незаконно удерживал более 20 нарко- и алкозависимых граждан. С каждого такого «пациента» организация получала за свои «услуги» от 5 до 10 тыс. гривен ежемесячно, вводя таким образом в заблуждение родителей больных обещаниями и надеждой на скорое выздоровление их детей.

В рамках открытого по признакам ч.2 ст. 127 (побои и истязания) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины уголовного производства полиция проводит обыски и изымает денежные средства, оргтехнику и предварительную документацию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Алкоголики Истязания Наркоманы Незаконное лишение свободы Побои

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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