На Сумщине псевдоврачи избивали наркоманов и алкоголиков Полиция разоблачила незаконную деятельность организации, которая занималась лечением нарко- и алкозависимых граждан.

Сегодня утром продолжаются санкционированные обыски в нескольких филиалах организации, персонал которой, не имея никаких разрешительных и соответствующих медицинских документов, под предлогом лечения незаконно удерживал более 20 нарко- и алкозависимых граждан. С каждого такого «пациента» организация получала за свои «услуги» от 5 до 10 тыс. гривен ежемесячно, вводя таким образом в заблуждение родителей больных обещаниями и надеждой на скорое выздоровление их детей.

В рамках открытого по признакам ч.2 ст. 127 (побои и истязания) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины уголовного производства полиция проводит обыски и изымает денежные средства, оргтехнику и предварительную документацию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.