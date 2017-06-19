Полиция изъяла оборудование для незаконных врезок в нефтепроводы 7 сентября, получив соответствующую санкцию суда на осмотр одного из частных гаражей, следователи Ахтырского отдела полиции обнаружили и изъяли более сорока наименований оборудования, которое служило для незаконных врезок в газо- и нефтепроводы.

Изъяв в одном из гаражных кооперативов более сорока наименований различного оборудования для врезки в нефтепровод и перекачки нефтепродуктов, даже бывалые полисмены были очень удивлены столь продуманным и тщательным подходом злоумышленников к делу.

«Летом мы обнаружили одну такую врезку в нефтепровод и резиновый резервуар, наполовину наполненный сырой нефтью, открыли по данному факту уголовное производство и начали ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий, - говорит заместитель начальника Ахтырского отдела полиции Юрий Жабко. - В рамках этого дела получили информацию, что в одном из частных гаражей на территории райцентра нефтедобытчики могут хранить соответствующее оборудование. Сообщение подтвердилось во время санкционированного обыска - мы обнаружили и изъяли большое количество вещей, предметов и оборудования, что свидетельствует о большой размах, с которым действовали неизвестные злоумышленники».

Несколько бухт резиновых шлангов, электросварочное оборудование, переходники, муфты, щупы, металлоискатель, показатель электромагнитных колебаний, рации, шанцевый инструмент и даже маленькие грабельки для маскировки следов на свежевскопанной земле - все это, судя по внешнему виду, использовалось долгое время и достаточно активно.

«Воры даже предусмотрели способ задержания преследователей или лишних свидетелей, если таковые внезапно появятся, - комментирует находки Юрий Жабко. - Они имели при себе и могли в любой момент разбросать на дороге самодельные шипы, каждый из которых изготовлен из двух гвоздей с помощью сварки и обострения. Такие шипы легко прокалывают камеру и шину любого автомобиля, поэтому пока охрана предприятия, если такая застанет их на месте совершения преступления, будет менять колесо, у злоумышленников будет время и возможность быстро исчезнуть».

Кроме того, следователи изъяли и автомобиль, который находился в гараже. И хотя государственные номера на машине были украинские, следователи быстро установили, числятся они за другим транспортным средством. Сам же внедорожник и найденные в нем документы и другие номерные знаки свидетельствуют, что машина была пригнана из Латвии в 2008 году и все это время незаконно находится на территории Украины.

По подсчетам правоохранителей, общая стоимость изъятого оборудования составляет около 150 000 гривен. В рамках еще одного уголовного производства, открытого по признакам ст. 292 ч.1 и ст. 185 ч.3 УК Украины, ведутся дальнейшие оперативные мероприятия, устанавливаются лица нефтедобытчиков и выясняются места, где «работали» любители нефтяного бизнеса. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.