На Сумщине накрыли завод по производству фальсифицированного спирта В Сумской области правоохранители обнаружили деятельность подпольного завода по производству фальсифицированного спирта мощностью 25-30 тонн в неделю.

Незаконное изготовление и сбыт спирта организовали жители области, которые в нежилом помещении производили контрафакт путем промышленной очистки технической спиртосодержащей жидкости серной кислотой. Готовую продукцию реализовывали оптовыми партиями потребителям Черниговской и Сумской областей, которые в дальнейшем использовали ее в качестве сырья для незаконного изготовления алкогольных напитков.

По результатам 11 обысков, проведенных в местах производства, накопления и хранения спирта и сырья, в автомобилях, которые использовались для транспортировки спирта и сырья, а также по месту жительства фигурантов изъято и передано на ответственное хранение 60 785 литров спирта ориентировочной стоимостью почти 9,8 млн грн.

Также были изъяты автомобиль ориентировочной стоимостью 270 тыс. грн, 200 тыс. грн в национальной и иностранной валюте, серная кислота, промышленная установка для изготовления суррогатного спирта, фильтры, шланги, насосы, счетчики, пластиковые емкости объемом по 5 и по 200 литров и другая фурнитура ориентировочной стоимостью более миллиона гривен.