Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37175

На Сумщине накрыли завод по производству фальсифицированного спирта

В Сумской области правоохранители обнаружили деятельность подпольного завода по производству фальсифицированного спирта мощностью 25-30 тонн в неделю.

Незаконное изготовление и сбыт спирта организовали жители области, которые в нежилом помещении производили контрафакт путем промышленной очистки технической спиртосодержащей жидкости серной кислотой. Готовую продукцию реализовывали оптовыми партиями потребителям Черниговской и Сумской областей, которые в дальнейшем использовали ее в качестве сырья для незаконного изготовления алкогольных напитков.

По результатам 11 обысков, проведенных в местах производства, накопления и хранения спирта и сырья, в автомобилях, которые использовались для транспортировки спирта и сырья, а также по месту жительства фигурантов изъято и передано на ответственное хранение 60 785 литров спирта ориентировочной стоимостью почти 9,8 млн грн.

Также были изъяты автомобиль ориентировочной стоимостью 270 тыс. грн, 200 тыс. грн в национальной и иностранной валюте, серная кислота, промышленная установка для изготовления суррогатного спирта, фильтры, шланги, насосы, счетчики, пластиковые емкости объемом по 5 и по 200 литров и другая фурнитура ориентировочной стоимостью более миллиона гривен.

Право Спирт

По тематике

В Сумах задержали полторы тонны нелегального спирта
15.06.2017 10:34

В Сумах задержали полторы тонны нелегального спирта

В Сумах полиция выявила факт нелегальной перевозки спирта....

06.12.2016 11:26

На Сумщине делали водку из контрабандного российского спирта

СБУ обнаружила подпольный цех по изготовлению алкоголя из контрабандного российского спирта....

На Сумщине налоговики изъяли спирта на полмиллиона
23.11.2016 12:36

На Сумщине налоговики изъяли спирта на полмиллиона

Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области изъяли из незаконного оборота очередную партию спирта....

19.09.2016 14:30

Сумские налоговики изъяли больше тонны спирта

В рамках операции «Акциз-2016» оперативниками налоговой полиции были обнаружены жители Сумской области, которые занимались незаконным изготовлением и реализацией фальсифицированных алкогольных...

23.08.2016 20:49

На Сумщине полиция изъяла более тонны контрафактного спирта

Двое жителей Середино-Буды в заброшенном здании пытались расфасовать 1300 литров жидкости, похожей на спирт. Работники полиции и прокуратуры, заставшие их...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.