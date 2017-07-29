Сумской атлет стал лучшим в августе

И у мужчин, и у женщин уверенные победы одержали атлеты, которые лучше всего себя проявили на чемпионате мира в Лондоне.
Среди мужчин победа досталась сумчанину Игорю Главану, который в спортивной ходьбе на чемпионате мира занял 4-ое место на дистанции 50 км (3:41.42), а на Всемирной Универсиаде на дистанции 20 км завоевал бронзу в командном зачете и стал шестым в индивидуальном (1:30.39).
Среди женщин вне конкуренции была Юлия Левченко, которая на главном старте сезона выиграла серебряную награду в прыжках в высоту с молодежным рекордом Украины - 2 м 01 см.
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