Сумской атлет стал лучшим в августе Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов августа в Украине.

И у мужчин, и у женщин уверенные победы одержали атлеты, которые лучше всего себя проявили на чемпионате мира в Лондоне.

Среди мужчин победа досталась сумчанину Игорю Главану, который в спортивной ходьбе на чемпионате мира занял 4-ое место на дистанции 50 км (3:41.42), а на Всемирной Универсиаде на дистанции 20 км завоевал бронзу в командном зачете и стал шестым в индивидуальном (1:30.39).

Среди женщин вне конкуренции была Юлия Левченко, которая на главном старте сезона выиграла серебряную награду в прыжках в высоту с молодежным рекордом Украины - 2 м 01 см.