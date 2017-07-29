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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03115

Сумской атлет стал лучшим в августе

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов августа в Украине.

И у мужчин, и у женщин уверенные победы одержали атлеты, которые лучше всего себя проявили на чемпионате мира в Лондоне.

Среди мужчин победа досталась сумчанину Игорю Главану, который в спортивной ходьбе на чемпионате мира занял 4-ое место на дистанции 50 км (3:41.42), а на Всемирной Универсиаде на дистанции 20 км завоевал бронзу в командном зачете и стал шестым в индивидуальном (1:30.39).

Среди женщин вне конкуренции была Юлия Левченко, которая на главном старте сезона выиграла серебряную награду в прыжках в высоту с молодежным рекордом Украины - 2 м 01 см.

Спорт Игорь Главан Легкая атлетика Лучший спортсмен месяца Спортивная ходьба

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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