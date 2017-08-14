В Тростянце сыграют легенды украинского футбола

10 сентября в 15:00 на стадионе им. В.Куца. ФК «Тростянец» сыграет товарищескую игру против команды «Легенды футбола - друзья Виктора Леоненко».
В перерыве матча будут разыграны призы от организаторов матча.
Для участия в лотерее нужно будет взять номерок в специальной палатке на входе в стадион.
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