В Тростянце сыграют легенды украинского футбола В рамках празднования Дня города в Тростянце пройдет большой футбол.

10 сентября в 15:00 на стадионе им. В.Куца. ФК «Тростянец» сыграет товарищескую игру против команды «Легенды футбола - друзья Виктора Леоненко».

В перерыве матча будут разыграны призы от организаторов матча.

Для участия в лотерее нужно будет взять номерок в специальной палатке на входе в стадион.