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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36140

Сумчан запрошують на презентацію шостого Карповича

Книгарня «Є» у Сумах та видавництво «Темпора» запрошують на презентацію книжки сумського письменника Владислава Івченка «Найкращий сищик та помста імперії».

Захід відбудеться у п’ятницю, 22 вересня. Початок – о 18.30. Модератор – Олександр Стукало.

«Найкращий сищик та помста імперії» − нова (вже шоста) книга в серії пригод приватного детектива Івана Карповича Підіпригори, який проводить свої розслідування у другій половині 1917-го року. Російська імперія, що тимчасово стала Російською республікою, швидко наближається до колапсу, державні інституції деградують, на фоні чого на перший план виходять темні сторони людської душі. Івану Карповичу доводиться шукати маніяка у Києві, стикатися з надприроднім у Харкові, шукати зниклого солдата на німецькому фронті, рятуватися від неправого суду, зіткнутися з бандою грабіжників поїздів, мститися у Петрограді, полювати у сучасному Києві і рятуватися від гастрономічної секти. Це далеко не всі пригоди Підіпригори, які увійшли до книги. А ще Іван Карпович намагається стати серйозним письменником і робить спроби письма поза детективним жанром. Сищик навіть не здогадується, чим все закінчиться.

Адреса книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270-19-04.

Вхід вільний.

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Досуг Владислав Ивченко Презентация книги

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