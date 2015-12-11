Сумчан приглашают на скалолазание

Соревнования, в которых могут принять участие все желающие, пройдут на скалолазном тренажере на летней эстраде в городском парке им. Кожедуба. Начало регистрации в 10.00. Старт – в 10.45. Стартовый взнос – 20 грн.
Всех - азартных, веселых, энергичных, сторонников адреналина приглашаем принять участие в открытой Первенства клуба «Абалаковець» по скалолазанию, посвященного Дню физической культуры и спорта Украины, - приглашают организаторы.
Подробности здесь.
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