Через границу не пустили запрещенные медпрепараты

На железнодорожном пункте пропуска «Конотоп» сотрудники Сумской таможни ГФС совместно с работниками УСБ ГУ ГФС в Сумской области, прокуратуры, Службы безопасности Украины и пограничниками Сумской области провели комплекс мероприятий, направленных на недопущение перемещения товаров через таможенную границу Украины с нарушением таможенного законодательства.
Как результат, при выполнении поставленных задач, приостановлен ввоз товаров общей стоимостью 270 тыс. грн, которые запрещены к перемещению через таможенную границу Украины. Среди них 9 наименований биологически активных добавок в количестве 650 единиц, 1518 единиц средств ветеринарии и 490 упаковок лекарственных средств различного назначения. Товары пытались завезти из России в Украину поездом сообщением «Москва - Киев».
В настоящее время изъятые предметы перемещены на склад Сумской таможни ГФС.
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