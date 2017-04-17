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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47120

Через границу не пустили запрещенные медпрепараты

На сумской границе остановили запрещенные товары стоимостью в 270 000 гривен

На железнодорожном пункте пропуска «Конотоп» сотрудники Сумской таможни ГФС совместно с работниками УСБ ГУ ГФС в Сумской области, прокуратуры, Службы безопасности Украины и пограничниками Сумской области провели комплекс мероприятий, направленных на недопущение перемещения товаров через таможенную границу Украины с нарушением таможенного законодательства.

Как результат, при выполнении поставленных задач, приостановлен ввоз товаров общей стоимостью 270 тыс. грн, которые запрещены к перемещению через таможенную границу Украины. Среди них 9 наименований биологически активных добавок в количестве 650 единиц, 1518 единиц средств ветеринарии и 490 упаковок лекарственных средств различного назначения. Товары пытались завезти из России в Украину поездом сообщением «Москва - Киев».

В настоящее время изъятые предметы перемещены на склад Сумской таможни ГФС.

Право Граница контрабанда

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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