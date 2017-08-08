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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5094

Мошенники заработали на жителях Сумщины 47 тысяч

Полиция Сумщины предостерегает от мошенников, которые устраивают сомнительные акции.

В Роменсктй отдел полиции обратился один из местных жителей. Мужчина рассказал, что после «участия в акции», потерял немалую сумму денег. По словам заявителя, на его мобильный пришло смс-сообщение о выигрыше автомобиля «Тайота Карола» с указанием сайта и номеров телефонов организаторов акции. Заинтересованный предложением, мужчина перешел по ссылке и решил связаться с «добродетелями», чтобы узнать условия получения новенькой иномарки. Те сообщили, что машину можно будет забрать, оплатив за нее налог в сумме 15 000 гривен. Однако, этой суммы оказалось недостаточно для получения автомобиля, и аферисты придумали очередной сбор за выигрыш. И после их четвертого телефонного звонка и получения 40 000 гривен, потерпевший обратился в полицию.

Обратилась за помощью в полицию и 63-летняя сумчанка. Женщина также приняла участие в акции возле одного из супермаркетов города и осталась без своих сбережений. По словам потерпевшей, у магазина к ней подошли женщины, которые предложили принять участие в акции от известных брендов продовольственных магазинов и аптек. Сообщив о выигрыше, чтобы убедиться в ее платежеспособности, попросили пенсионерку принести деньги. Когда же последняя принесла 7000 гривен, злоумышленницы положили их в конверт и, подменив его на такой же с обычными бумажками, отдали назад женщине.

Сегодня по двум фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют все указанные заявителями факты, чтобы установить злоумышленников и привлечь их к ответственности и еще раз предостерегают граждан от участия в сомнительных акциях и необдуманных шагах. Ни в коем случае не перечисляйте деньги, несмотря на вполне «убедительные» аргументы. Не верьте красочным обещаниям и помните, что общение с разными «акционными» организаторами может стоить вам потери своих сбережений, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество

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