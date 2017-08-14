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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21114

Сергей Рыбалка перебрался из «Динамо» в «Сивасспор»

Перед самым закрытием трансферного «окна» в Турции в чемпионат страны перебрался полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка, который после успешного прохождения медосмотра заключил на правах аренды на год контракт с «Сивасспором».

Напомним, что 27-летний уроженец Сумской области не сыграл в этом сезоне, под руководством Александра Хацкевича, ни одного матча. В прошлом сезоне полузащитник выходил на поле в 26 поединках «Динамо», в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Всего же за годы выступления за «бело-синих» (с 2008-го, с коротким перерывом на аренду в чешский «Слован» из Либерца) Рыбалка провел за «Динамо» во всех турнирах 101 матч и отличился двумя точными ударами.

«Сивасспор» в этом сезоне поднялся в высший дивизион чемпионата Турции и сейчас, после трех туров, идет на 14-м месте.

Спорт Сергей Рыбалка Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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