Сергей Рыбалка перебрался из «Динамо» в «Сивасспор»

Напомним, что 27-летний уроженец Сумской области не сыграл в этом сезоне, под руководством Александра Хацкевича, ни одного матча. В прошлом сезоне полузащитник выходил на поле в 26 поединках «Динамо», в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Всего же за годы выступления за «бело-синих» (с 2008-го, с коротким перерывом на аренду в чешский «Слован» из Либерца) Рыбалка провел за «Динамо» во всех турнирах 101 матч и отличился двумя точными ударами.
«Сивасспор» в этом сезоне поднялся в высший дивизион чемпионата Турции и сейчас, после трех туров, идет на 14-м месте.
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