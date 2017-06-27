В течение суток полиция раскрыла семь краж

Сообщение о похищении техники в полицию поступило от жителей Конотопа и жителей Шосткинского, Путивльского и Гуховского районов. Пострадавшие жаловались на злоумышленников, укравших телевизор, ТВ-тюнер, пылесос и музыкальные колонки.
Полицейские провели проверки и сразу установили злоумышленников. И если 21-летний глуховчанин и 33-летний шосткинец обокрали своих знакомых, у которых часто бывали в гостях, другие злоумышленники разбивали окна и путем повреждения двери проникали в дома местных жителей и забирали то, что сразу, по их мнению, могли продать.
И только 28-летний конотопчанин обокрал 45-летнюю местную жительницу, у которой снимал квартиру.
Кроме того, работники Лебединского отделения полиции разоблачили 25-летнего местного жителя, который после застолья с 30-летним приятелем, украл банковскую карточку последнего, со счета которой в дальнейшем снял две тысячи гривен.
В Сумах участковые раскрыли 43-летнего мужчину, который обновить свой гардероб решил путем кражи из магазина и украл обувь за 750 гривен. В Ахтырском же районе полицейские задержали 42-летнего злоумышленника, который украл велосипед, оставленный без присмотра 43-летней владелицей возле одного из местных магазинов.
В ходе розыскных мероприятий правоохранителям удалось вернуть часть похищенного имущества. По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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