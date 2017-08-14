В Сумах ремонтируют областную ДЮСШ Первый замглавы Сумской облгосадминистрации проинспектировал проведение капитального ремонта здания областной детско-юношеской спортивной школы.

«Проект капитального ремонта в Сумской областной детско-юношеской спортивной школе был в свое время инициирован облгосадминистрацией и депутатами областного совета и подан на финансирование из государственного бюджета за счет ГФРР, - рассказал Александр Марченко. - Также было предоставлено софинансирование из областного бюджета и сегодня этот проект находится в процессе реализации».

По смете стоимость проекта составляет 4 миллиона гривен. Сейчас работы в разгаре и должны быть завершены в этом году.

Во время рабочего совещания чиновник решил лично выяснить все возможные недостатки проекта и его реализации.

«Уже заказана и вторая очередь этого проекта - достройка небольшого зала для дополнительных спортивных занятий. И я думаю, что ее мы начнем реализовывать в следующем году, - сообщил Александр Марченко. - Также в наших планах - реконструкция областной конной детско-спортивной школы, которая находится на Веретеновке. Думаю, в следующем году мы будем подавать этот проект на финансирование за счет ГФРР. Наша задача - шаг за шагом улучшать спортивную инфраструктуру области».