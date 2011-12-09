Стали известны подробности пыток наркоманов и алкоголиков псевдомедиками На Сумщине разоблачили группу лиц, которые под предлогом реабилитации незаконно удерживали и пытали нарко- и алкозависимых граждан.

Сумской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту незаконного лишения свободы и пытки нарко- и алкозависимых граждан. Установлено, что группой лиц созданы так называемые «реабилитационные центры» для лечения и реабилитации соответствующей категории граждан, в которых отдельные лица содержались против собственной воли. За пребывание в таком заведении организаторы получали от «пациентов» или их родственников от 5 до 10 тысяч гривен ежемесячно.

Сегодня, 8 сентября 2017 года, в рамках уголовного производства прокуратурой совместно с полицией проведено 13 санкционированных обысков по месту жительства куратора и персонала и в двух «реабилитационных центрах», расположенных в частных домах на окраине г. Сумы. В одном «центре» проходили якобы курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости 17 человек, в другом - 14. Во время обысков обнаружены и изъяты денежные средства, документы, препараты, запрещенные в свободном обращении, и т.п.

Как сообщил и. о. руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник, в настоящее время выясняются все обстоятельства, при которых потерпевшие попали в «центры», условия их якобы реабилитации, а также применение к ним физического или психологического насилия. Решается вопрос о задержании куратора и трех «сотрудников реабилитационного центра» в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины.

Справка: санкция тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.