Сумчанин стал чемпионом мира по армрестлингу

Сегодня, 8 сентября, сумчанин Николай Педоренко стал чемпионом среди инвалидов-колясочников на левую руку. Завтра ему предстоит борьба на правой руке. Тренирует спортсмена Евгений Литовцев.
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