Сумчанин стал чемпионом мира по армрестлингу Сейчас в Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по армрестлингу.

Сегодня, 8 сентября, сумчанин Николай Педоренко стал чемпионом среди инвалидов-колясочников на левую руку. Завтра ему предстоит борьба на правой руке. Тренирует спортсмена Евгений Литовцев.