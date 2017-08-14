В Шостке 20-летний мопедист угодил под колеса автомобиля ДТП произошло сегодня, 8 сентября, в обеденное время по ул. Привокзальной.

По данным Шосткинского отдела полиции, водитель автомобиля ВАЗ при выезде с прилегающей территории от «ЭКО-маркета», не пропустил мопед, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

20-летний мопедист с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Ему диагностировали ушибы левой ноги и после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой, пишет shostka.info.