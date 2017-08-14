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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19116

В Шостке 20-летний мопедист угодил под колеса автомобиля

ДТП произошло сегодня, 8 сентября, в обеденное время по ул. Привокзальной.

По данным Шосткинского отдела полиции, водитель автомобиля ВАЗ при выезде с прилегающей территории от «ЭКО-маркета», не пропустил мопед, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

20-летний мопедист с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Ему диагностировали ушибы левой ноги и после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой, пишет shostka.info.

Право Дтп Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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