В Шостке 20-летний мопедист угодил под колеса автомобиля

По данным Шосткинского отдела полиции, водитель автомобиля ВАЗ при выезде с прилегающей территории от «ЭКО-маркета», не пропустил мопед, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.
20-летний мопедист с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Ему диагностировали ушибы левой ноги и после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой, пишет shostka.info.
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