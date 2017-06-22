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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28136

В Сумах городские власти отписались о туалетах на Чешке

Получила ответ городских властей петиция «Туалеты в зоне отдыха на озере Чеха».

Автор петиция Ангелина Красуля писала: «Хочу обратить внимание властей города и его жителей к такой проблеме, как отсутствие нормальных туалетов в зоне отдыха на озере Чеха. Количество отдыхающих поражает! Зоны для развлечений, спортивные площадки, зоны для отдыха с различными напитками и платными услугами, туалет - УЖАС - один на всех, продолжать не буду с описанием и ощущениями. Озеро превращается в сплошной туалет!!! Арендаторы земли под развлечения не делают никаких шагов к благоустройству территории.

Сейчас нужно сказать, что средств не хватает, но их никогда у власти нет, поэтому не аргумент. Все жители работающих делают отчисления в виде налогов каждый месяц.

Суть данной петиции совсем простая - просьба поставить по несколько новых туалетов и сделать капитальный ремонт тех, что есть».

Петиция набрала за несколько дней нужное количество голосов, но ответ получила только сейчас, когда летний сезон закончился.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция, размещенная на портале «Единая система местных петиций» относительно установления био-туалетов для бесплатного пользования на озере Чеха в г. Сумы в пределах полномочий рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

По результатам рассмотрения сообщаем, что в настоящее время на балансе департамента био-туалетов нет.

Кроме того, по имеющейся информации, био-туалеты, которые находились в распоряжении коммунального предприятия «Спецкомбинат» Сумского городского совета в настоящее время направлены для нужд военнослужащих в зоне проведения АТО.

С целью всестороннего рассмотрения проблемы и обработки различных вариантов ее решения, запланировано провести рабочее совещание под председательством профильного заместителя городского головы с участием автора петиции, представителей управления архитектуры и градостроительства, управления «Инспекция по благоустройству города Сумы», отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Сумского городского совета.

По результатам заседания будут составлены соответствующие рекомендации и направлены на рассмотрение профильных комиссий и депутатского корпуса городского совета, для учета установки туалетов при составлении титульного списка на 2018 год».

Что интересно, почти такой же ответ был направлен на другую петицию, в которой просилось установить туалеты в центре города. Тогда так же планировалось провести совещание…

Общество Петиции Туалеты Чешка

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