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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:0799

На границе у россиянина нашли патроны

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Lifan» российской регистрации, которым покидал Украину гражданин России, выявлено патроны к охотничьему оружию.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками в салоне автомобиля среди личных вещей водителя обнаружили 2 охотничьих патрона 16 калибра марки «Record» и 1 патрон калибра 7,62 мм к охотничьему карабину типа «Сайга».

Обнаруженные патроны, перемещение которых через границу запрещено, изъяты в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Патроны Пограничники

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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