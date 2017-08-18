На границе у россиянина нашли патроны

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками в салоне автомобиля среди личных вещей водителя обнаружили 2 охотничьих патрона 16 калибра марки «Record» и 1 патрон калибра 7,62 мм к охотничьему карабину типа «Сайга».
Обнаруженные патроны, перемещение которых через границу запрещено, изъяты в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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