На границе у россиянина нашли патроны В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Lifan» российской регистрации, которым покидал Украину гражданин России, выявлено патроны к охотничьему оружию.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками в салоне автомобиля среди личных вещей водителя обнаружили 2 охотничьих патрона 16 калибра марки «Record» и 1 патрон калибра 7,62 мм к охотничьему карабину типа «Сайга». Обнаруженные патроны, перемещение которых через границу запрещено, изъяты в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.