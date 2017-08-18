В Шостке провели в последний путь героя АТО 9 сентября прошли похороны военнослужащего 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-й бригады Вооруженных сил Украины Константина Сергиенко.

Он геройски погиб в зоне проведения антитеррористической операции. Траурная церемония состоялась в центре Шостки, пишет shostka.info.

В 2014 году Константин Сергиенко был мобилизован, служил в в/ч 3022 Национальной гвардии Украины, в пограничных войсках. После демобилизации в 2016 году принял решение продолжить службу…

На траурном митинге выступили начальник контрольно-транспортного пункта 13-го батальона Василий Старков, вр.и.о. Шосткинского военного комиссара Сергей Багнюк, мэр Николай Нога.

Константину Сергиенко было 39 лет.