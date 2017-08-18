В Шостке провели в последний путь героя АТО

Он геройски погиб в зоне проведения антитеррористической операции. Траурная церемония состоялась в центре Шостки, пишет shostka.info.
В 2014 году Константин Сергиенко был мобилизован, служил в в/ч 3022 Национальной гвардии Украины, в пограничных войсках. После демобилизации в 2016 году принял решение продолжить службу…
На траурном митинге выступили начальник контрольно-транспортного пункта 13-го батальона Василий Старков, вр.и.о. Шосткинского военного комиссара Сергей Багнюк, мэр Николай Нога.
Константину Сергиенко было 39 лет.
ДТП произошло сегодня, 8 сентября, в обеденное время по ул. Привокзальной....
С 6 сентября увеличилось количество обращений жителями Шосткинского микрорайона Капсюль в инфекционное отделение Шосткинского ЦРБ со следующими симптомами: высокая температуры,...
В связи с гибелью шосткинца Константина Сергиенко в зоне АТО в Шостке объявили траур....
Печальную новость сообщил на свой странице в фейсбуке мэр Шостки Николай Нога....
Почти три часа три пожарных автомобиля тушили пожар в жилом доме в Шостке....