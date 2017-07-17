Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30224

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1337 (за предыдущую неделю – 1263) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 127 (68), из них раскрыты – 56 (30), а именно: 3 факта телесных повреждений, 1 ограбление, 21 краж, 3 мошенничества, 1 хулиганство, выявлены 12 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта их сбыта, а также 5 фактов незаконного обращения с оружием. Раскрыты 6 преступлений из числа совершенных ранее.

Также за прошлую неделю составлен 89 (86) протокол об административных правонарушениях. Из них: нарушение правил благоустройства – 4, нарушение антиалкогольного законодательства – 16, курение в неустановленных местах – 17, насилие в семье – 8, самогоноварение – 7.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1228 (1254) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 360 (399) админматериалов. По линии общественной безопасности составлено 84 (134) админматериалов. Кроме того, задержаны 13 (21) преступников, раскрыты по горячих следах 12 (24) преступлений.

Право Криминогенная обстановка

По тематике

04.09.2017 10:06

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1263 (за предыдущую неделю – 1252) заявлений и сообщений....

28.08.2017 09:59

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1252 заявления и сообщения....

14.08.2017 12:04

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1500 заявлений и сообщений (за предыдущую неделю - 1450)....

07.08.2017 11:31

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1450 заявлений и сообщений....

17.07.2017 11:45

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1811 заявлений и сообщений (за прошлую неделю 1504)....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.