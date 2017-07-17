Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 127 (68), из них раскрыты – 56 (30), а именно: 3 факта телесных повреждений, 1 ограбление, 21 краж, 3 мошенничества, 1 хулиганство, выявлены 12 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта их сбыта, а также 5 фактов незаконного обращения с оружием. Раскрыты 6 преступлений из числа совершенных ранее.
Также за прошлую неделю составлен 89 (86) протокол об административных правонарушениях. Из них: нарушение правил благоустройства – 4, нарушение антиалкогольного законодательства – 16, курение в неустановленных местах – 17, насилие в семье – 8, самогоноварение – 7.
Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1228 (1254) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 360 (399) админматериалов. По линии общественной безопасности составлено 84 (134) админматериалов. Кроме того, задержаны 13 (21) преступников, раскрыты по горячих следах 12 (24) преступлений.
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1263 (за предыдущую неделю – 1252) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1252 заявления и сообщения....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1500 заявлений и сообщений (за предыдущую неделю - 1450)....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1450 заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1811 заявлений и сообщений (за прошлую неделю 1504)....