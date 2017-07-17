Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1337 (за предыдущую неделю – 1263) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 127 (68), из них раскрыты – 56 (30), а именно: 3 факта телесных повреждений, 1 ограбление, 21 краж, 3 мошенничества, 1 хулиганство, выявлены 12 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта их сбыта, а также 5 фактов незаконного обращения с оружием. Раскрыты 6 преступлений из числа совершенных ранее.

Также за прошлую неделю составлен 89 (86) протокол об административных правонарушениях. Из них: нарушение правил благоустройства – 4, нарушение антиалкогольного законодательства – 16, курение в неустановленных местах – 17, насилие в семье – 8, самогоноварение – 7.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1228 (1254) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 360 (399) админматериалов. По линии общественной безопасности составлено 84 (134) админматериалов. Кроме того, задержаны 13 (21) преступников, раскрыты по горячих следах 12 (24) преступлений.