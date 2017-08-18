«Нефтяник» дома уступил «Десне»

Команды начали игру активно, резвее даже были хозяева, однако под конец тайма первый мяч после стандарта забил Волков. В середине второго тайма он же удвоил преимущество черниговчан. Под конец матча хозяева сократили отставания усилиями Скакуна, заработавшего, и Бяринцева, реализовавшего пенальти. Однако на последней минуте экс-игрок ахтырчан Арвеладзе поставил точку в этом матче – 1:3.
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