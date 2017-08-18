«Нефтяник» дома уступил «Десне» 9 сентября ахтырчане впервые за 17 лет дома уступили черниговчанам.

Команды начали игру активно, резвее даже были хозяева, однако под конец тайма первый мяч после стандарта забил Волков. В середине второго тайма он же удвоил преимущество черниговчан. Под конец матча хозяева сократили отставания усилиями Скакуна, заработавшего, и Бяринцева, реализовавшего пенальти. Однако на последней минуте экс-игрок ахтырчан Арвеладзе поставил точку в этом матче – 1:3.

После 11 туров у «Нефтяника» 10 очков и 13-ое место.