Ремонт тротуаров: городские власти заметили ложку дегтя в бочке меда

Он поднял этот вопрос сегодня, 11 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Есть вопросы относительно замены бордюрного камня, - обратился он к директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко. – Когда подрядная организация приезжает и снимает старый бордюр, то не фрезой вырезает, а вырывает, просто повреждая асфальтное покрытие, то есть фактически дорогу. И потом, когда новый бордюр устанавливаем, езжайте, посмотрите, как это выглядит: новый красивый тротуар, новый бордюр и поврежденная дорога. Обратите на это внимание: 90% позитивной работы и 10% негативной просто убивает всю нашу работу.
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