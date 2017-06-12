Ремонт тротуаров: городские власти заметили ложку дегтя в бочке меда Секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов раскритиковал подрядчиков, которые делают тротуары и меняют бордюры в городе.

Он поднял этот вопрос сегодня, 11 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Есть вопросы относительно замены бордюрного камня, - обратился он к директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко. – Когда подрядная организация приезжает и снимает старый бордюр, то не фрезой вырезает, а вырывает, просто повреждая асфальтное покрытие, то есть фактически дорогу. И потом, когда новый бордюр устанавливаем, езжайте, посмотрите, как это выглядит: новый красивый тротуар, новый бордюр и поврежденная дорога. Обратите на это внимание: 90% позитивной работы и 10% негативной просто убивает всю нашу работу.