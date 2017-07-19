Сумских перевозчиков снова пугают разрывом договоров Городские власти снова обещают разрывать договора с нерадивыми перевозчиками.

Вопрос подняли сегодня, 11 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- На прошлой неделе отдел работал согласно плану работ, - доложил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. – Проверяли работу транспорта в утреннее и вечернее время. На Добровольной были выявлены нарушения графика работы перевозчиком. Акт был написан, предупрежден. Он объясняет это техническим сходом транспорта с маршрута, а также на заправку. На это он получил замечание и пообещал исправить работу. Что касается маршрута № 9 тоже по Добровольной, о чем было получено обращение громады, график движения уже разработан, схема изменения движения сейчас согласовывается в управлении превентивной деятельности полиции.

- Если перевозчик систематически нарушает договоренность с громадой, потому что люди говорят, что Добровольная сейчас как отдельное государство, из которого невозможно выехать, нам не нужны проблемы с логистической составляющей, - откликнулся секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов. – Если люди будут пешком ходить, это, возможно, кому-то добавит здоровья, а кому-то наоборот. Поэтому нужно поднимать вопрос оборудования транспорта приборами GPS и предоставления информации в нашу систему мониторинга. Тут у нас, с моей точки зрения, большая проблема. Скажите, подают сейчас частные перевозчики сигнал с GPS-датчиков в нашу систему мониторинга? Хотя бы кто-то? Или они все-таки решили, что дожмут нас в этом вопросе?

- Мы планировали провести совещание по этому вопросу, - ответил чиновник. – Разослали всем письма…

- Есть реакция на письма?

- Ответы есть, но снова-таки нужно собираться и обсуждать этот вопрос.

- Очень важный вопрос. Пока мы не возьмем их под контроль, пока будет такая ситуация как на Добровольной, Тополянской и там, где у нас есть другие проблемы относительно графиков движения. Поэтому если будут игнорироваться наши требования, будем официально давать им наши предупреждения, официально замечания, и после трех замечаний относительно невыполнения условий договора будем разрывать договора.

- Они все знают.

- Донесите до них, что это не шутка. Если завтра к нам перевозчики приходят за повышением тарифа, а с другой стороны ничего не хотят делать, чтобы повысить комфорт и хотя бы придерживаться условий договора.