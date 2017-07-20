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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20381

В Сумах транспортный отдел обвинили в заинтересованности маршутчиками

Депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха считает, что начальник транспортного отдела Сергей Яковенко подыгрывает частным перевозчикам.

Он поднял вопрос транспортного сообщения Добровольной.

- 53-ая маршрутка вообще не ездит, - утверждает депутат. – Я уже писал письма, запросы, лично общался. У них один ответ: перевозчик говорит, что ездит или у него проблемы. Разве это работа? Я лично сажусь на маршрутку, в 8 вечера водитель меня высаживает на Металлургов и говорит6 я с тебя не возьму денег, и сворачивает. Может, этот человек не на своем месте? Потому что он здесь заинтересованное лицо.

- Я об этом и говорю. Пока у нас не будет GPS-контроля, пока мы не сможем реально контролировать, - вставил слово секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов. – Я прошу вас еще раз разослать письма с предупреждением. Используйте фото- и видеофиксацию, чтобы вы как отдел понимали, что нужно их контролировать. Договорились вывесить графики движения, выезжаете, фотографируете, фиксируете. Пускай раздадут квартальным.

- Да, почти все перевозчики нарушают, - согласился Сергей Яковенко. – У нас уже три перевозчика получили по одному предупреждению, так что то, что говорит Дмитрий Александрович, что отдел не работает…

- Давайте второе, третье предупреждение, разрывайте договора…

Общество Добровольная Маршрутки

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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