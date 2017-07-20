В Сумах транспортный отдел обвинили в заинтересованности маршутчиками Депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха считает, что начальник транспортного отдела Сергей Яковенко подыгрывает частным перевозчикам.

Он поднял вопрос транспортного сообщения Добровольной.

- 53-ая маршрутка вообще не ездит, - утверждает депутат. – Я уже писал письма, запросы, лично общался. У них один ответ: перевозчик говорит, что ездит или у него проблемы. Разве это работа? Я лично сажусь на маршрутку, в 8 вечера водитель меня высаживает на Металлургов и говорит6 я с тебя не возьму денег, и сворачивает. Может, этот человек не на своем месте? Потому что он здесь заинтересованное лицо.

- Я об этом и говорю. Пока у нас не будет GPS-контроля, пока мы не сможем реально контролировать, - вставил слово секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов. – Я прошу вас еще раз разослать письма с предупреждением. Используйте фото- и видеофиксацию, чтобы вы как отдел понимали, что нужно их контролировать. Договорились вывесить графики движения, выезжаете, фотографируете, фиксируете. Пускай раздадут квартальным.

- Да, почти все перевозчики нарушают, - согласился Сергей Яковенко. – У нас уже три перевозчика получили по одному предупреждению, так что то, что говорит Дмитрий Александрович, что отдел не работает…

- Давайте второе, третье предупреждение, разрывайте договора…