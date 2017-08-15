Пьяный сумчанин за рулем снова попался копам 20400 гривен и 3 года лишения права управления транспортными средствами: последствия нетрезвой поездки в Сумах.

Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж патрульных получил сообщение о вероятно нетрезвом водителе, который на автомобиле Honda Civic движется по улице Богуна.

Полицейские мгновенно отреагировали на сообщение и на указанной улице остановили иномарку о которой шла речь в ориентировании.

За рулем находился 31-летний водитель, у которого не было водительского удостоверения, в то же время он имел признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили гражданину пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что последний согласился. Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у мужчины 1,25 промилле алкоголя.

По имеющимся базами данных, инспекторы выяснили, что в ноябре 2016 года, он был лишен прав за управление авто в нетрезвом состоянии.

Инспекторы составили на него админматериалы по ч. 2 ст. 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и ч. 3 ст. 126 (управление лицом, лишенным права управления) КоАП.