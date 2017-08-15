Пьяный сумчанин за рулем снова попался копам

Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж патрульных получил сообщение о вероятно нетрезвом водителе, который на автомобиле Honda Civic движется по улице Богуна.
Полицейские мгновенно отреагировали на сообщение и на указанной улице остановили иномарку о которой шла речь в ориентировании.
За рулем находился 31-летний водитель, у которого не было водительского удостоверения, в то же время он имел признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили гражданину пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что последний согласился. Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у мужчины 1,25 промилле алкоголя.
По имеющимся базами данных, инспекторы выяснили, что в ноябре 2016 года, он был лишен прав за управление авто в нетрезвом состоянии.
Инспекторы составили на него админматериалы по ч. 2 ст. 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и ч. 3 ст. 126 (управление лицом, лишенным права управления) КоАП.
Патрульные составили админпротокол на нетрезвую женщину, которая хорошо отпраздновала день рождения и села за руль....
Нетрезвая поездка без документов и помощь друзей в целях побега от патрульных полицейских: патрульные составили 3 админматериала на нарушителя ПДД....
«Я просто перегоняю автомобиль», - такое объяснение после остановки предоставил патрульным нетрезвый водитель....
В Сумах патрульные составили админматериалы на мужчину, который, не дождавшись освидетельствования, выпил водки....
Четыре административных материала составили сумские патрульные в результате одного ДТП....