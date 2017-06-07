Мэр Сум снова перенес сессию и уехал в Берлин

Как сообщил секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов, ее перенесли на 27 сентября, а уже 28-го будет плановая сентябрьская сессия. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мэр Сум Александр Лысенко и его первый зам Владимир Войтенко находятся в Берлине.
31 августа наконец состоялось V пленарное заседание 24-ой сессии Конотопского городского совета седьмого созыва, более того - удалось решить все...
Сегодня, 31 августа, в Конотопской городском совете, после шести месяцев конфликтов, наконец, мэр и депутаты достигли консенсуса и собрались на...
Сумской активист Валерий Осадченко выложил в фейсбуке ответ лидера партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко на обращение сумчан поп поводу узурпации...
Сегодня, 20 июня, сумские активисты передали обращение к лидеру партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко....
Портал «Слово и Дело» подсчитал, сколько своих обещаний выполняют руководители облгосадминистраций и мэры областных центров Украины....