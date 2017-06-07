Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4371

Мэр Сум снова перенес сессию и уехал в Берлин

13 сентября сессия Сумского горсовета, которая должна была состояться еще в августе, тоже не состоится.

Как сообщил секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов, ее перенесли на 27 сентября, а уже 28-го будет плановая сентябрьская сессия. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мэр Сум Александр Лысенко и его первый зам Владимир Войтенко находятся в Берлине. 

Политика Александр Лысенко Сессия горсовета

По тематике

01.09.2017 11:59

В Конотопе состоялась долгожданная сессия горсовета

31 августа наконец состоялось V пленарное заседание 24-ой сессии Конотопского городского совета седьмого созыва, более того - удалось решить все...

В Конотопе за порядком на сессии следят правоохранители с оружием и в бронежилетах
31.08.2017 13:54

В Конотопе за порядком на сессии следят правоохранители с оружием и в бронежилетах

Сегодня, 31 августа, в Конотопской городском совете, после шести месяцев конфликтов, наконец, мэр и депутаты достигли консенсуса и собрались на...

07.07.2017 16:42

Что ответила сумчанам Тимошенко?

Сумской активист Валерий Осадченко выложил в фейсбуке ответ лидера партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко на обращение сумчан поп поводу узурпации...

20.06.2017 12:40

Сумчане настучали на мэра Лысенко его партийному боссу

Сегодня, 20 июня, сумские активисты передали обращение к лидеру партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко....

Клочко выполняет обещания в полтора раза лучше Лысенко
07.06.2017 13:03

Клочко выполняет обещания в полтора раза лучше Лысенко

Портал «Слово и Дело» подсчитал, сколько своих обещаний выполняют руководители облгосадминистраций и мэры областных центров Украины....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.