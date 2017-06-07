Мэр Сум снова перенес сессию и уехал в Берлин 13 сентября сессия Сумского горсовета, которая должна была состояться еще в августе, тоже не состоится.

Как сообщил секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов, ее перенесли на 27 сентября, а уже 28-го будет плановая сентябрьская сессия. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мэр Сум Александр Лысенко и его первый зам Владимир Войтенко находятся в Берлине.