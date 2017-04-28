«Сумыхимпром» заказал металлолом на 80 миллионов вдвадорога ПАО «Сумыхимпром» 1 сентября заключило соглашение с ООО «Укрспецлом» на поставку лома черных металлов на 80 млн грн.

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на «Прозорро». Заказаны отходы обрезки или штамповки черных металлов по 7200 грн/т без НДС с поставкой на железнодорожную станцию Басы в Сумах.

Это вдвое дороже цены черного лома на аукционах «Укзалізниці», где его сейчас покупают по 3300-4900 грн/т. В июне «Интерпайп» и «Метинвест» покупали у железной дороги разные виды лома по 4800-5000 грн/т.

Назначение лома для «Сумыхимпром» в обнародованном отчете не объясняется. Технологически он не нужен для изготовления минеральных удобрений и серной кислоты, которые являются основной продукцией химкомбината.

Государственный «Сумыхимпром» со времен Януковича находится под контролем группы Дмитрия Фирташа, который находится под следствием в Австрии.

От имени компании соглашение по лому подписал Игорь Лазакович, бывший менеджер группы «ОСТХЕМ». В 2016 году сумская прокуратура объявила ему подозрение по растрате имущества в особо крупных размерах, служебной подделке и легализации доходов полученных преступным путем. Однако в начале 2017 года его сняли с розыска.

Сумское ООО «Укрспецлом» с уставным капиталом 160 тыс. грн. зарегистрировано на жителя Днепра Романа Хромова, ранее совладельцем был Антон Приходько.