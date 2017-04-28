«Сумыхимпром» заказал металлолом на 80 миллионов вдвадорога

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на «Прозорро». Заказаны отходы обрезки или штамповки черных металлов по 7200 грн/т без НДС с поставкой на железнодорожную станцию Басы в Сумах.
Это вдвое дороже цены черного лома на аукционах «Укзалізниці», где его сейчас покупают по 3300-4900 грн/т. В июне «Интерпайп» и «Метинвест» покупали у железной дороги разные виды лома по 4800-5000 грн/т.
Назначение лома для «Сумыхимпром» в обнародованном отчете не объясняется. Технологически он не нужен для изготовления минеральных удобрений и серной кислоты, которые являются основной продукцией химкомбината.
Государственный «Сумыхимпром» со времен Януковича находится под контролем группы Дмитрия Фирташа, который находится под следствием в Австрии.
От имени компании соглашение по лому подписал Игорь Лазакович, бывший менеджер группы «ОСТХЕМ». В 2016 году сумская прокуратура объявила ему подозрение по растрате имущества в особо крупных размерах, служебной подделке и легализации доходов полученных преступным путем. Однако в начале 2017 года его сняли с розыска.
Сумское ООО «Укрспецлом» с уставным капиталом 160 тыс. грн. зарегистрировано на жителя Днепра Романа Хромова, ранее совладельцем был Антон Приходько.
ПАО «Сумыхимпром», находящееся в государственной собственности, планирует перерабатывать сырье ООО «Титан Украины» на давальческих условиях....
ООО «Титан Украины» одержало победу в крупнейшем тендере с начала этого года. В роли источника дохода для него выступит ПАО...
ПАО «Сумыхимпром» в первом полугодии 2017 г. получило 7,4 млн грн прибыли, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный...
ПАО «Сумыхимпром» 11 июля по результатам тендеров заключило два соглашения с ООО «Титан Украины» о поставке нержавеющей стали на общую...
В 2016 году крупнейший производитель фосфатных удобрений предприятие "Сумыхимпром" (Сумы) сократило чистую прибыль в 3,7 раза, или на 5,578 млн...